Priča o Oleni Popik, 21-godišnjoj Ukrajinki koja je 2004. godine preminula u Mostaru, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon objave arhivskih novinskih tekstova o njenom životu, iskorištavanju i policijskoj istrazi koja je uslijedila nakon smrti.

Olena Popik preminula je 3. novembra 2004. godine u Mostaru, a njena smrt izazvala je veliku pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini i otvorila pitanja organizovane prostitucije, trgovine ljudima i odgovornosti osoba koje su je iskorištavale.

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Više od dvije decenije poslije portal "Fokus.ba" ponovo je objavio arhivske tekstove "Slobodne Bosne" iz novembra i decembra 2004. godine, koji donose pojedinosti o njenom životu i okolnostima u kojima je boravila u BiH.

U tim su tekstovima iznesene i tvrdnje da je mlada Ukrajinka HIV-om zarazila više od 5.000 ljudi. Međutim, riječ je o navodima iz tadašnjih medijskih izvještaja, a u objavljenom materijalu nisu predstavljeni medicinski ili epidemiološki dokazi koji bi potvrdili takav broj zaraženih.

Od Ukrajine preko Srbije do Bosne i Hercegovine

Prema arhivskim izvještajima, Olena Popik rođena je u Ukrajini, gdje je živjela s majkom i maloljetnim sinom.

Tokom 2002. godine legalno je boravila u Sloveniji, gdje je radila u jednom klubu u Celju. Nakon isteka vize vratila se u Ukrajinu, a sljedeće godine otputovala je u Mađarsku te potom u Srbiju.

U Beogradu je dobila šestomjesečnu boravišnu vizu, a prema tadašnjim izvještajima radila je u noćnim klubovima i na privatnim zabavama u Beogradu i Novom Sadu.

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Arhivski tekstovi navode da su cijene seksualnih usluga koje su se povezivale s njenim radom u Srbiji dostizale 300 do 500 KM.

Nakon boravka u Srbiji stigla je u Bosnu i Hercegovinu, gdje se tokom 2003. i 2004. godine kretala između više gradova.

Od Sarajeva i Tuzle do Mostara i Posušja

Prema informacijama koje su tada objavljene, Popik je tokom 2003. godine boravila u sarajevskom noćnom baru "Florida", a početkom 2004. godine na području Tuzle.

U izvještajima se navodi da je zajedno sa još dvije strane državljanke potom prebačena u Zenicu, a tokom maja radila je u ugostiteljskom objektu "King" u Kaoniku, na ulazu u Lašvansku dolinu.

Policija ju je 2. juna 2004. godine zatekla tokom racije u tom objektu, zajedno s još dvije žene.

Prema tadašnjim podacima, Popik je policiji izjavila da nije žrtva trgovine ljudima, nakon čega joj je izrečena mjera protjerivanja sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

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Njen daljnji put, prema arhivskim izvještajima, vodio je preko više mjesta u Centralnoj Bosni do Mostara, gdje se pojavila u julu 2004. godine, uoči otvaranja obnovljenog Starog mosta.

Policijska istraga otkrila sumnje na iskorištavanje

Arhivski tekstovi navode da je tokom boravka u Mostaru Popik bila pod nadzorom osoba koje su organizirale pružanje se*sualnih usluga.

Prema tadašnjim policijskim saznanjima, pojedinci su joj ograničavali kretanje, a pojavile su se i tvrdnje da joj je oduzeti putni dokumenti.

U izvještajima se spominje i njeno premještanje između različitih lokacija u Hercegovini, uključujući Mostar, Posušje i Trebinje.

Posebnu pažnju izazvali su navodi o njenom boravku na području Posušja, gdje je, prema tadašnjim izvještajima, bila iskorištavana u jednom ugostiteljskom objektu.

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U tekstovima "Slobodne Bosne" navodilo se da su osobe koje su organizovale prostituciju za njeno ustupanje drugim osobama dobijale iznose od nekoliko stotina konvertibilnih maraka.

Nakon smrti Popik, mostarska policija pokrenula je opsežno kriminalističko istraživanje usmjereno na osobe osumnjičene za organiziranje prostitucije i trgovinu ženama.

Od 500 do 20 KM, potresni navodi o posljednjim mjesecima života

Jedan od najupečatljivijih dijelova arhivskih tekstova odnosi se na način na koji je Olena Popik iskorištavana tokom posljednjih mjeseci života.

Dok su se u ranijem periodu za njene se*sualne usluge navodili iznosi od nekoliko stotina maraka, u posljednjim sedmicama, kada joj se zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo, spominjala se cijena od svega 20 KM.

Prema tadašnjim izvještajima, bila je teško bolesna, ali su osobe koje su je nadzirale nastavile organizovati njeno se*sualno iskorištavanje.

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U arhivskim tekstovima izneseni su i posebno zabrinjavajući navodi o maloljetnicima koji su dolazili u kontakt s njom. Ti su navodi predstavljeni kao nezvanične informacije iz 2004. godine, bez priloženih dokaza o svim pojedinačnim slučajevima.

Tvrdnja o 5.000 zaraženih izazvala veliku pažnju

Nakon njene smrti pojavile su se tvrdnje da je Olena Popik tokom boravka u Bosni i Hercegovini HIV-om zarazila više od 5.000 osoba.

Takav je navod objavljen u tekstu "Slobodne Bosne" od 11. novembra 2004. godine, koji je potpisala novinarka Mirha Dedić.

Međutim, dostupni arhivski materijal ne sadrži potvrdu da je toliki broj ljudi doista bio zaražen niti da je bilo moguće utvrditi njihov izvor zaraze.

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Važno je razlikovati HIV infekciju od AIDS-a, koji predstavlja uznapredovali stadijum bolesti, kao i činjenicu da se iz samog broja se*sualnih kontakata ne može zaključiti koliko je osoba zaraženo.

Prema tadašnjim medijskim izvještajima, Popik je bolovala od više teških bolesti, među kojima su navedeni AIDS, tuberkuloza, sifilis i hepatitis C.

Hapšenja nakon smrti mlade Ukrajinke

Nakon smrti Olene Popik policija je pokrenula istragu osoba za koje se sumnjalo da su učestvovale u njenom iskorištavanju.

Prema arhivskom izvještaju iz decembra 2004. godine, u pritvoru su se tada nalazili Milan Galić iz Osoja kod Posušja te Edin Kreso i Dženan Golić iz Mostara.

Oni su se sumnjičili za povezanost s organizovanjem prostitucije, a tadašnji tužilac Miroslav Marković saslušao je osumnjičene, nakon čega im je određen jednomjesečni pritvor.

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MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona uspostavio je saradnju s drugim policijskim i nadležnim institucijama u BiH radi prikupljanja dokaza i utvrđivanja odgovornosti osoba uključenih u slučaj.

Riječ je o podacima o tadašnjoj fazi istrage, koji sami po sebi ne predstavljaju potvrdu krivice niti govore o konačnom sudskom ishodu.

Slučaj koji je otvorio pitanja trgovine ljudima

Posmrtni ostatci Olene Popik nakon njene smrti prevezeni su iz Mostara preko Sarajeva u Ukrajinu, gdje je pokopana.

Imala je samo 21 godinu.

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Njena priča ostala je zabilježena u medijskim arhivima kao jedan od slučajeva koji su početkom 2000-ih otvorili pitanja trgovine ljudima, organizovane prostitucije i iskorištavanja žena u Bosni i Hercegovini.

Ponovo objavljeni tekstovi, koje donosi "Fokus.ba", svjedoče o velikoj pažnji koju je slučaj izazvao 2004. godine, ali i o potrebi da se tadašnje tvrdnje, posebno one o broju navodno zaraženih osoba, razlikuju od medicinski i pravno potvrđenih činjenica.