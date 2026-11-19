Republiku Srpsku i veći dio regiona danas očekuje pogoršanje vremenskih prilika, uz obilne padavine, jak vjetar i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

U pojedinim područjima mogući su i olujni udari vjetra, dok će temperature, uprkos nestabilnom vremenu, biti relativno visoke za ovo doba godine.

Obilna kiša i jak vjetar

U Republici Srpskoj očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, koja će u pojedinim krajevima biti obilnija, uz povremeno jak vjetar.

Posebno upozorenje odnosi se na područje Foče, gdje se prognozira od 20 do 40, a lokalno i do 50 litara kiše po metru kvadratnom za 24 časa.

U ovom dijelu Srpske očekuju se i udari vjetra brzine od 40 do 60 kilometara na čas, ponegdje i jači.

Na području Banjaluke i Prijedora najavljeni su udari vjetra od 40 do 50 kilometara na čas.

Nestabilne vremenske prilike očekuju se i u ostalim dijelovima BiH, uz kišu i lokalne pljuskove.