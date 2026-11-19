Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas u Srpskoj duvati jak do olujni vjetar, uz udare i do 100 kilometara na čas.

U Hercegovini će od sredine dana jačati jugozapadni i južni vjetar uz udare od 40 do 80, ponegdje i do 100 kilometara na čas, a upozorenje je izdato za period od 14.00 časova do ponoći.

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Kasnije poslije podne i uveče, od 17.00 časova do ponoći, od sjeverozapada, preko sjevera ka istoku jak do olujni vjetar brzo će se premještati uz pljuskove, a očekuju se udari od 40 do 90 kilometara na čas.

Do ponoći vjetar slabi i prestaje.