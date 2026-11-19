Аутор:АТВ редакција
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Републику Српску и већи дио региона данас очекује погоршање временских прилика, уз обилне падавине, јак вјетар и локалне пљускове са грмљавином.
У појединим подручјима могући су и олујни удари вјетра, док ће температуре, упркос нестабилном времену, бити релативно високе за ово доба године.
У Републици Српској очекује се претежно облачно вријеме са кишом, која ће у појединим крајевима бити обилнија, уз повремено јак вјетар.
Посебно упозорење односи се на подручје Фоче, гдје се прогнозира од 20 до 40, а локално и до 50 литара кише по метру квадратном за 24 часа.
У овом дијелу Српске очекују се и удари вјетра брзине од 40 до 60 километара на час, понегдје и јачи.
На подручју Бањалуке и Приједора најављени су удари вјетра од 40 до 50 километара на час.
Нестабилне временске прилике очекују се и у осталим дијеловима БиХ, уз кишу и локалне пљускове.
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