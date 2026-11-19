Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) 19. новембра обиљежава Светог Павла Исповедника, патријарха цариградског, који је у 4. вијеку више пута протериван због свог исповедања православне вјере, да би, према црквеном житију, на крају страдао током служења Свете литургије.
Павле је изабран за патријарха Цариграда након смрти патријарха Александра. Према "Охридском прологу" Светог Николаја Охридског и Жичког, Александар је пред смрт верницима поручио да за свог наследника изаберу Павла уколико желе пастира који ће их учити врлинама, док је за оне којима је важнији спољашњи углед предложио Македонија.
Народ је изабрао Павла, али његов избор није одговарао аријанцима, нити цару Констанцију. Убрзо је уклоњен са патријаршијског престола, а потом је, заједно са Светим Атанасијем Великим, отишао у Рим, где су добили подршку папе Јулија и цара Констанса.
Павле је касније враћен на свој положај, али након смрти цара Констанса поново је протеран. Овога пута послат је у Кукуз, у Јерменији. Према црквеном предању, управо тамо је 351. године, док је служио Свету литургију, нападнут и удављен сопственим омофором.
Његове мошти пренијете су у Цариград 381. године, за време цара Теодосија, док су 1236. године пренете у Венецију, гдје се према житију и данас налазе.
Због истрајности у исповедању вјере и страдања, у црквеној традицији остао је упамћен као Павле Исповедник.
Ове године 19. новембар пада у четвртак, па према црквеном календару тог дана нема поста. То је редовни мрсни дан, преноси Телеграф.
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