Аутор:АТВ редакција
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Погонска спремност термоелектране Гацко је задовољавајућа али квалитет угља који се копа и ложи далеко је од задовољавајућег, за АТВ то кажу челни људи овог гиганта. Сналазе се како знају и умију и производњу одржавају.
"Производња се одвија у отежаним условима морам да кажем, како на руднику тако и у термоелектрани. Ми у Гацку смо у фази да трошимо угаљ погоршаног квалитета односно угаљ испод минималног техничког захтјева зато што није могућа експлоатација главног угљеног слоја. У тим условима ми смо одрадили одређени број модификација на котловском постројењу и на систему отпреме шљаке и пепела", рекао је технички руководилац ТЕ Гацко Драган Пушара.
Да није било модификације не би било ни производње. Гатачки угаљ има доста глине па је мокар и лијепи се. Прави проблеме на цијелом систему. Ипак, погон је тренутно у поузданом и стабилном раду али проблема је било и због обилних падавина у Гацку за АТВ каже Андрија Стојановић. Открива да је било и кратких застоја али и рјешавања уочених проблема. Бројкама производње задовољан.
"Тренутна производња ТЕ Гацко износи 1104 гигават часа произведене електричне енергије. По електроенергетском билансу планирана производња за 2026 годину износи 1236 гигават часова. Тако да смо ми тренутно изнад плана производње по билансу", рекао је извршни директор за производњу електричне енергије и развој ТЕ Гацко Андрија Стојановић.
У Гацку сигурни да ће годишњи план пребацити. На депонији је око 60.000 тона угља а велике су количине и оног откривеног нажалост лошег угља. По кишном периоду у руднику није лако а још теже је због старе и дотрајале механизације.
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