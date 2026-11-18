Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво до потпуно облачно вријеме, које ће средином дана донијети кишу, али уз температуру изнад просјека за ово доба године и вјетровите услове.
Пљускови са грмљавином најављени су у Херцеговини и понегдје на западу, док су на југу могуће и обилније падавине. Падавине ће у вечерњим часовима слабити и потпуно престати, након чега се од запада очекује постепено разведравање.
Јутарња температура ваздуха кретаће се од седам до 10 степени, на југу до 13 Целзијусових, док ће највиша дневна температура износити од 15 до 21 степен Целзијусов. Вјетар ће бити умјерен до јак, са повременим јаким ударима, док се у Херцеговини очекују и олујни удари јужних смјерова.
Иначе, данас је у Републици Српској и ФБиХ било умјерено до претежно облачно вријеме, уз повремену и слабу кишу.
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