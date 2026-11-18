Аутор:АТВ редакција
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У Новом Граду је данас, у трећој овогодишњој акцији добровољног давања крви, прикупљено 89 доза ове драгоцјене течности.
Секретар Црвеног крста Данијела Самарџић рекла је да је акцију подржало укупно 117 добровољних давалаца.
Према њеним ријечима, у акцији су, осим вишегодишњих добровољних давалаца, данас учествовали и ученици Средњошколског центра "Ђуро Радмановић" који су први пут дали крв.
Акција је одржана у сарадњи са приједорском Трансфузиолошком службом, преноси Срна.
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