Аутор:АТВ редакција
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Блаженопочивши српски патријарх Павле сахрањен је 19. новембра 2009. године у манастиру у београдском насељу Раковица, а посљедњем испраћају присуствовало је више од 600.000 људи.
Патријарх српски Павле упокојио се 15. новембра 2009. године на Војномедицинској академији у Београду, послије дуже болести.
Рано тог јутра причестио га је Његово високопреовештенство митрополит будимљанско-никшићки, тада јеромонах, Методије, а патријарх је касније умро у сну.
Влада Србије је поводом патријархове смрти прогласила тродневну жалост у Србији, а дан сахране 19. новембар био је Дан жалости и у Републици Српској.
Од недјеље, 15. новембра, до четвртка, 19. новембра, тијело патријарха Павла налазило се у Саборној цркви у Београду, гдје су непрестано читане молитве и сливале се ријеке вјерника да му одају почаст.
Патријарх Павле је, према сопственој жељи израженој у тестаменту, сахрањен у манастиру Раковица.
Патријарх Павле остао је упамћен по једноставним, али снажним порукама о љубави, доброти, човјекољубљу, вјери и скромности. Међу најпознатијим мислима које се приписују блаженопочившем патријарху су:
1. „Будимо људи.“
2. „Чувајмо се од нељуди, али се још више чувајмо да и ми не постанемо нељуди.“
3. „Чувајте и непријатеље своје и молите се за њих јер не знају шта раде.“
4. „Човјек не може бирати вријеме у којем ће се родити и живјети, али од њега зависи како ће поступати у датом времену: да ли као човјек или као нечовјек.“
5. „Није несрећа што ми имамо супротна гледишта, јер се ствар мора сагледати са више страна.“
6. „Нама је боље да нестанемо као људи, него да опстанемо, биолошки да преживимо као злочинци и нељуди.“
7. „Смиреност је мајка свих јеванђељских врлина, јер се Бог гордима противи, а смиренима даје благослов.“
8. „Нема човјека без гријеха, нити без доброг дјела.“
9. „Човјек је јачи мртав него нечовјек жив.“
10. „Права љубав је једино када љубав не тражи своје.“
11. „Када бих био посљедњи Србин, пристао бих да нестанем, а да не буде злочина.“
12. „Зло добра донијети неће.“
13. „Није важно ко одакле потиче, него у шта израсте.“
14. „Не бранимо се од туђег зла злом у себи.“
15. „Проћи ће све, али душа, образ и оно што је добро остаје заувијек.“
Посебно је упечатљива и мисао која се често наводи као једна од његових најпознатијих:
„Кад се човјек роди, цијели свијет се радује, а само он плаче. Треба живјети тако да, кад умре, цијели свијет плаче, а само он се радује.“
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