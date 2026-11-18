Аутор:АТВ редакција
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Превентивна кампања бесплатне контроле техничке исправности возила данас ће се спроводити у Шамцу и Модричи, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Провјера возила од 8.00 до 10 часова биће на паркингу испред Ауто-мото друштва "Шамац", а од 11.00 до 13.00 часова на паркингу у центру Модриче.
Превентивну кампању "Безбједна вожња у зимским условима" организује Ауто-мото савез Републике Српске од 30. октобра до 20. новембра, у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих послова и Агенцијом за безбједност саобраћаја.
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