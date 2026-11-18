Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) 18. новембра обиљежава Преподобномученике Галактиона и Епистиму, чије је житије остало упамћено по необичном животном избору.
Наиме, иако су били намењени једно другом, одлучили су да се одрекну брака и посвете монашком животу.
Према "Охридском прологу" Светог Николаја Охридског и Жичког, Галактион је потицао из Едесе у Феникији, из породице незнабожачких родитеља. Његова мајка Левкипија дуго није могла да има дјеце, а након што је примила хришћанство, родила је сина и заједно са супругом прихватила нову веру. Галактион је одрастао у хришћанском духу.
Када је стасао за женидбу, отац му је одабрао дјевојку Епистиму. Међутим, Галактион није желео да ступи у брак. Најприје ју је, према житију, упутио у хришћанску вјеру, а потом су обоје одлучили да се замонаше.
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Отишли су на гору Пуплион, али нису живјели заједно. Галактион се настанио у мушком, а Епистима у женском манастиру. Предање наводи да су се посветили молитви, раду, смирењу и послушности, да нису напуштали манастире и да се нису виђали - све до посљедњих тренутака живота.
Њихов мир прекинут је током прогона хришћана. Обоје су изведени пред суд, а Галактион је најпре био подвргнут мучењу. Када је Епистима видјела шта му се догађа, заплакала је, због чега су и њу почели да муче. Према житију, одсјечене су им руке и ноге, а потом су погубљени.
Њихова тијела сахранио је Евтолије, некадашњи роб Епистиминих родитеља, који је касније постао монах заједно са Галактионом. Управо се њему приписује записивање њиховог житија. Према црквеном предању, Галактион и Епистима пострадали су 253. године.
Ипак, постоји конкретно црквено правило које је важно за датум њиховог спомена. Наиме, како 18. новембар 2026. године пада у сриједу, тог дана се пости на води, без уља, према објављеном црквеном календару, преноси телеграф.
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