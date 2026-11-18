Аутор:АТВ редакција
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Прасићи су у Српској поскупили, али није ријеч о значајнијем скоку цијене. Из удружења узгајивача свињара Српске кажу да килограм живе ваге тренутно иде до 5 КМ.
Почетком новембра, килограм је ишао до 4,5 КМ.
Међутим, прасићи преко огласа нуде се и скупље, а поједини продавци своју робу нуде и по 6,5 – 7 КМ за килограм живе ваге.
Мишо Маљчић, предсједник поменутог удружења, каже да се већ осјећа благи недостатак прасића на тржишту.
Како каже, још се не зна да ли ће бити новог поскупљења.
"Видјећемо каква ће потражња бити за Аранђеловдан, па ћемо на основу тога одредити шта даље. Ако понуда буде смањена, то, би, такође, могло да утиче на цијену. У сваком случају, не вјерујем да би жива вага требало значајније да поскупи" истиче за Српскаинфо Маљчић.
Кад је ријеч о цијенама преко огласа, које су прилично више него код фармера, Маљчић наглашава да нема ништа против тога.
"Ту је ријеч о продаји мањег броја прасића. Што се цијена тиче, волим што су такве, не би ли се мало погурала вриједност прасића на домаћем тржишту", наглашава Маљчић.
Он је раније за Српскаинфо рекао да није у реду да било ко има ишта против поскупљења прасића.
"Ако неко има нешто против поскупљења, требао је да купи прасе по 4 КМ, стави га у замрзивач и има за Божић. Јер, увозници управо у том периоду масовно крећу да увозе прасиће, због чега нама пада продаја. Дакле, све и кад би килограм могао да буде 20 КМ, ми бисмо га по то продавали, јер је то једини начин да нешто зарадимо и ријешимо се дуговима који се током година само нижу", поручио је Маљчић.
До значајнијег поскупљења би, евентуално, могло да дође негдје средином децембра, пред новогодишње и божићне празнике, те славе у јануару које светкује већи број грађана.
Подсјетимо, уочи Божића ове године, килограм живе ваге прасића коштао је око 8 КМ.
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