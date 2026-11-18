У Босни и Херцеговини данас ће преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме, уз кишу и локалне пљускове. Више падавина очекује се на сјеверу Херцеговине.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, повремено с јаким ударима, јужног и југозападног смјера. Јутарња температура зрака кретат ће се од 10 до 16, а дневна од 15 до 21 степен.

Јаки удари вјетра

Јутарња температура износиће око 12, док ће дневна бити око 18 степени.

У четвртак, 19. новембра, очекује се претежно облачно вријеме с кишом и локалним пљусковима. Вјетар ће бити умјерен до појачан, а послије подне и током ноћи с јаким ударима, јужног и југозападног смјера. Јутарња температура зрака биће од 8 до 14, а дневна од 12 до 18, на југу до 20 степени.

У петак, 20. новембра, преовладаваће умјерено до претежно облачно вријеме. Киша и локални пљускови очекују се у Херцеговини и западним подручјима Босне. Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужног и југозападног смјера. Јутарња температура зрака кретаће се од 4 до 10, на југу до 12, а дневна од 12 до 18 степени.

Локални пљускови у суботу

У суботу, 21. новембра, очекује се умјерено до претежно облачно вријеме с кишом и локалним пљусковима. Вјетар ће бити слаб до умјерен, западног и сјеверозападног смјера. Јутарња температура зрака биће од 4 до 10, на југу до 12, а дневна од 6 до 12, на југу до 16 степени.