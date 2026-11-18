Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 13 дјевојчица и 14 дјечака.
У Бањалуци је рођено 17 беба, шест у Добоју, а по једна у Бијељини, Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Десет дјевојчица и седам дјечака рођено је у Бањалуци, четири дјечака и двије дјевојчице у Добоју, дјевојчица у Фочи, а по дјечак у Бијељини, Источном Сарајеву и Невесињу.
У породилиштима у Приједору, Градишци, Зворнику и Требињу није било новорођених.
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