Аутор:АТВ редакција
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Данас су у ЈУ Основној школи "Стево Калуђерчић" Источно Ново Сарајево, у оквиру активности "Дани отворених врата", реализоване активности у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.
У школском дворишту ученици су имали прилику да виде полицијска возила, опрему и средства која полицијски службеници свакодневно користе у обављању својих послова, те да се непосредно упознају са њиховим активностима и задацима.
Посебан значај ове активности огледао се у едукативном разговору са ученицима о важности личне и опште безбједности, препознавању потенцијалних опасности, правилном понашању у различитим ситуацијама и начинима на које могу затражити помоћ полиције.
Кроз дружење, разговор и практично представљање полицијске опреме, ученици су имали прилику да из непосредне близине упознају рад полиције, развијају повјерење у полицијске службенике и усвоје важне поруке о безбједности.
"Захваљујемо се Министарству унутрашњих послова Републике Српске на сарадњи, посјети и издвојеном времену, уз заједничку поруку да су школа и полиција важни партнери у стварању сигурног и безбједног окружења за одрастање наше дјеце", наводе из школе "Стево Калуђерчић".
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