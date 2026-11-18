Аутор:АТВ редакција
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Бициклиста чији су иницијали С.С. тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди у Бијељини.
У овој незгоди учествовало возило којим је управљало лице чији су иницијали С.Ј. и бициклиста, речено је Срни у Полицијској управи Бијељина.
Незгода се догодила у 16.50 часова.
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Полицијски службеници Полицијске станице за безбједности саобраћаја Бијељина обавили су увиђај.
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