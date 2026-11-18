Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјечног притвора Адвану Кошарићу осумњиченом за искориштавање дјетета за порнографију.

Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело, уништити и прикрити доказе.

”С обзиром на посебно осјетљиву природу овог кривичног дјела и потребу заштите дјеце, Тужилаштво КС неће износити детаље који се односе на околности извршења овог дјела”, рекла је портарол Тужилаштва КС Азра Бавчић.

Додаје да је заштита приватности и најбољег интереса дјеце приоритет у поступању у оваквим предметима, због чега је и комуникација према јавности ограничена на информације које не могу угрозити дјецу или даљи ток истраге.