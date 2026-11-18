Аутор:АТВ редакција
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Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјечног притвора Адвану Кошарићу осумњиченом за искориштавање дјетета за порнографију.
Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело, уништити и прикрити доказе.
”С обзиром на посебно осјетљиву природу овог кривичног дјела и потребу заштите дјеце, Тужилаштво КС неће износити детаље који се односе на околности извршења овог дјела”, рекла је портарол Тужилаштва КС Азра Бавчић.
Додаје да је заштита приватности и најбољег интереса дјеце приоритет у поступању у оваквим предметима, због чега је и комуникација према јавности ограничена на информације које не могу угрозити дјецу или даљи ток истраге.
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