Аутор:АТВ редакција
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Управа полиције МУП-а Тузланског кантона ухапсила је А.М. (67) из Грачанице код кога су у претреси пронашли и одузели марихуану.
Акција је спроведена по налогу Општинског суда у Грачаници, те је претресена кућа и помоћни објекти које је користио осумњичени.
”У претресу је пронађена и привремено одузета одређена количина биљке налик на марихуану, двије пушке, шездесет метака и двије патроне”, наводе у полицији.
У полицији наводе да је А.М. осумњичен да је починио кривична дјела неовлаштене производње и промета дрога и недозвољено држање оружја и других експлозивних материја.
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