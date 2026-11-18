Аутор:АТВ редакција
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Врхбосанска надбискупија огласила се о нападу на жупника Филипа Маршића наводећи да му је маскирани нападач ножем нанио седам површинских убода, те да повреде срећом нису опасне по живот.
Појашњавању да је Маршић нападнут у жупној кући у Боћу код Брчког.
”Према казивању фра Нике Јосића, жупника у Улицама и Брчанског декана, напад се догодио по доласку Маршића у жупну кућу гдје га је нападач дочекао и тражио новац уз пријетњу ножем. Након тога наступила је борба у којој је Маршић задобио четири убодне ране у грудном кошу, те три на руци. Успио је изаћи из куће и поћи према улици те је приликом прескакања ограде повриједио и руку”, наводи Врхбосанска надбискупија.
Додају да су, на срећу, у тим тренутцима наишле комшије које су Маршића пребацили у Хитну помоћ. Тренутно се налази у болници у Брчком и није животно угрожен.
Полиција Брчко Дистрикта по дојави је направила увиђај и изузела снимке с видео надзора са жупне куће и околних објеката те ради на проналаску починитеља овог недјела.
”Врхбосанска надбискупија позива све вјернике на молитву за оздрављење Филипа Маршића те апелује на мјеродавне институције да предузму неопходне мјере како би се нападач пронашао. Исто тако се захваљује медицинском особљу и комшијама који су први притекли у помоћ влч. Маршићу”, наводи Врхобосанска надбискупија.
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