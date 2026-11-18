Аутор:АТВ редакција
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Пролаз испод ауто-пута код Хитне помоћи у Београду затворен је због велике количине воде. Полиција је блокирала прилазе пролазу испод ауто-пута код "Стека", "НИС-а" и Хитне.
Људима који су у аутомобилима остали заглављени у води, пружена је помоћ у извлачењу.
Два аутомобила су већ подигнута на шлеп.
Прави потоп погодио је сјевер Србије и Београд. Грмљавинске олује донијеле су обилне падавине, наводи метеоролог Ђорђе Ђурић.
Ове вечери снажан грмљавински систем премијешта се преко Срема и на свом путу доноси јаке пљускове са грмљавином.
У наставку вечери овај снажан грмљавински систем прећи ће и преко Београда и донијети нови талас веома обилних пљускова, пише Телеграф.
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