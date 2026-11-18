Аутор:АТВ редакција
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Настављена је конститутивна сједница 15. сазива Народне скупштине. Посланици расправљају о избору предсједника парламента. Кандидати су Александар Чупић и Стојан Раденовић.
Применом електронског система утврђено је да сједници присуствује већина од укупног броја посланика.
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