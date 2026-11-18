Аутор:АТВ редакција
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Национална авио-компанија Ер Србија обавјештава путнике да се усљед изражених неповољних временских услова у Београду током поподневних и вечерњих часова могу очекивати кашњења и поремећаји у редовном одвијању саобраћаја.
Како се наводи у саопштењу, временске неприлике утичу и на одређене активности земаљског опслуживања, укључујући процесе укрцавања и искрцавања путника, као и испоручивање пртљага, због чега су могућа додатна оперативна одступања.
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Ер Србија наглашава да надлежне службе српске националне авио-компаније предузимају све расположиве мјере како би се уз очување највиших безбједносних стандарда, утицај на путнике свео на најмању могућу меру и саобраћај одвијао што је могуће редовније.
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