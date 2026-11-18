Аутор:АТВ редакција
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Данашње засједање Народне скупштине Србије о кандидатима за предсједника парламента завршено је за данас, а наставак сједнице заказан је за сутра, 19. новембра, у 10 часова.
Нови, 15. сазив Народне скупштине конституисан је јуче, а формиране су и посланичке групе "Студентска листа", чији је шеф Јово Бакић, и "Србија побјеђује", на чијем је челу Александар Вучић.
Кандидати за предсједника парламента су Александар Чупић и Стојан Раденовић.
Вучић је током расправе поручио представницима Студентске листе да проблем није у њиховој побједи, већ у начину на који су, према његовим тврдњама, намјеравали да дођу на власт.
Додао је да очекује да ће његова посланичка група завршити расправу сутра до 13 часова, након чега би могло бити организовано гласање.
"Ми ћемо све своје завршити сутра до 13 сати, имате да организујете гласање сутра у поподневним сатима, да спремите своје посланике. Могао сам да говорим још 10 дана, да људима буде занимљивије", поручио је Вучић.
Посланик Студентске листе Југослав Гашић саопштио је да та посланичка група одустаје од свих преосталих пријављених говорника у расправи.
"Како видим није јасно некима да је Студентска листа - Студенти побеђују побиједила. Разумијем да вам је тешко, разумијем да тражите простор за наставак ваших тирада. У циљу продуктивности колеге одустају од свих пријављених", рекао је Гашић.
Према најавама изнесеним током сједнице, гласање би могло бити одржано у поподневним часовима, након завршетка расправе.
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