Аутор:АТВ редакција
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Од тешких послова у Франкфурту до успјешне фарме у Србији: Милош са супругом и четворо дјеце гради живот из снова
У трци за титулу „Млади пољопривредник године“, тридесетпетогодишњи Милош Јаковљевић из Беркасова код Шида показује како се повратком из иностранства, сложним породичним радом и јасним циљем може створити стабилна и модерна фарма музних крава.
Рано остати без оца и отићи у иностранство судбина је која је задесила Милоша Јаковљевића. У Франкфурту је провео скоро седам година бавећи се постављањем гипса и тешким физичким пословима.
Ипак, зов завичаја, љубав и жеља да живи од сопственог рада у свом дворишту превагнули су над животом у иностранству.
Када се вратио у Србију, упознао је супругу Славицу. Са доласком првог дјетета, Милош је донио преломну одлуку – раздвајање и одлазак преко границе више нису били опција. Конкурисали су преко програма за додјелу сеоских кућа младим брачним паровима, скућили се у Беркасову и од апсолутне нуле започели агробизнис у млијечном говедарству.
Почеци у Беркасову били су изузетно тешки, с обзиром на то да су кренули без сопствене механизације и затеченог сточног фонда.
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"Као млад сам рано остао без оца и стицајем околности отишао на рад у иностранство, у Франкфурт. Тамо сам провео неких шест-седам година и радио све и свашта, постављање ригипса и физичке послове. Када сам се вратио, упознао сам супругу Славицу и више ми није падало на памет да се раздвајамо и остављам породицу. Добили смо кућу на селу преко конкурса за равноправност полова и додјелу кућа на селу и ријешили да започнемо свој бизнис у млијечном говедарству", присјећа се Милош својих почетака.
Прије само три године кренули су са свега четири краве. Захваљујући преданом раду и постепеним улагањима, данас њихова фарма броји 15 музних грла, а сарадњу имају са Шабачком мљекаром.
"Када су видјели да смо млади, пружили су нам шансу, били су задовољни нашим радом и тако смо ушли у озбиљну производњу", истиче Милош.
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У сточарству је, како наглашава, улазница изузетно скупа. За опремање иоле пристојне мини-фарме, објекте и грла потребно је скоро 100.000 евра, што ниједан млади брачни пар не може самостално да обезбиједи. Иако су конкурисали на покрајинским и републичким конкурсима, подстицаје нису успијевали да добију.
"Од нуле је јако тешко кренути ако немаш вјетар у леђа. Многи лијепо саслушају, али када дође до договора, сви питају: ‘Колико имаш државне земље, шта имаш од имовине?’ Био сам у ситуацији да буквално преломим и вратим се у иностранство. Тада се појавила 3Банка, која нам је једина пружила отворене карте и одрешене руке. Са њима смо направили прави бизнис план и да није било њих, ова грла никада не бисмо успјели да купимо", истиче Јаковљевић.
Поред сточарства, газдинство тренутно обрађује шест хектара сопствене земље, док преко конкурса за право пречег закупа по основу сточарства очекују још 20 хектара општинске земље наредне јесени.
Док не обезбиједи веће ратарске површине, Милош је пронашао стабилног партнера за исхрану крава, компанију „Де Хеус“, која га кредитира на 45 дана, што му омогућава врхунски квалитет сировог млијека и висок проценат млијечне масти.
Највећа снага овог газдинства крије се у шесточланој породици. Милош и Славица имају четворо дјеце и свако има своја задужења прилагођена узрасту.
"Супруга ми је огроман ослонац, води рачуна о хигијени и мужи, што је у производњи млијека пресудно. Дјеца су увијек ту око нас, свако притрчи и помогне колико може. Због посла у штали који не трпи одлагање, ове године нисмо стигли да одемо ни на море, слободног времена готово да нема, али имамо заједнички циљ и све радимо за њихову будућност", поносан је домаћин из Беркасова.
Планови Јаковљевића не стају на тренутном броју грла. Већ је започео изградњу новог објекта и планира ново кредитно задужење како би фарму подигао на још виши технолошки ниво.
"Циљ нам је да завршимо започету шталу, заокружимо стадо на 30 музних крава и постигнемо стабилну производњу од 1.000 литара млијека на свака два дана. Желим да покажем да се радом може све постићи од нуле и волио бих да бар двоје од наше четворо дјеце сутра остане на имању и настави овај посао", поручује Милош.
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Иако живот у штали тражи непрекидно одрицање, па одмора и путовања на море готово и нема, Милош наглашава да слобода, породица на окупу и рад на сопственој земљи вриједе сваког проливеног зноја.
На питање да ли се данас заиста може лијепо живјети од пољопривреде и рада на селу, Милош нема дилему:
"Младима бих поручио да по мени још увијек може да се живи на селу од свога рада. Јесте тешко и тражи јако пуно улагања и одрицања, али ко је спреман на тај пут, он ће нешто и направити. Данас нико неће да ради тешке послове, сви хрле у велике градове, а ја још увијек имам енергију и вољу да покажем да се од овог посла може живјети. Свој си газда, устајеш и лијежеш кад хоћеш, а својим радом ствараш нешто што ниче и помјера се из мртве тачке. Ми смо дошли буквално из нуле са том једном кућом, а данас имамо велику породицу, озбиљна грла и штале. Све се радом може постићи", закључује поносно домаћин из Беркасова, пише Блиц.
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