Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници обиљежавају празник Светог Павла Исповедника, цариградског патријарха из четвртог вијека, чији је живот остао дубоко уписан у историју хришћанства као симбол непоколебљиве вјере, храбрости и праведности у временима тешких искушења.
У доба када су хришћани били изложени великим верским подјелама и суровим сукобима, Свети Павле је био свјетионик истине. Иако је уживао огромну љубав и поштовање народа, моћници тог времена, предвођени царем Констанцијем, покушавали су да га сломе и натерају да се одреде православног учења у корист тадашњих јереси.
Свети Павле није желио да прави компромис са својом савјешћу, због чега је платио страшну цијену. Више пута је био прогоњен, хапшен и протериван са патријаршијског престола.
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Коначно је прогнан у Јерменију, гдје је због своје непоколебљиве вјере мученички страдао. Предање каже да су га противници напали и удавили док је служио Свету литургију, али његов дух никада није сломљен, а његово име остало је симбол духовне побједе.
Живот овог светитеља носи снажну поруку за сваког човјека у данашњем времену. Подсјећа нас да треба да останемо вјерни својим увјерењима, да не губимо наду пред наизглед непремостивим препрекама и да сачувамо доброту у срцу чак и када се суочавамо са неправдом.
У тренуцима када вам се чини да су проблеми превелики, вјерници застају, пале свићу и умирују мисли уз молитву за мир, снагу, истрајност и заштиту породице.
„Господе, подари ми мир у души, снагу у тешким данима и вјеру која неће посустати пред искушењима. Сачувај моју породицу, подари здравље болеснима, утјеху онима који тугују и наду свима који пролазе кроз тешке тренутке.“
Нека вам вјера и мир буду највећи штит од животних искушења, баш као што су то били Светом Павлу Исповеднику, преноси Она.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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