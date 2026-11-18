Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Изузетно квалитетно тако се дише на југу Српске.
По квалитету ваздуха Требиње је ових дана један од најчистијих градова у Републици Српској. Овдје се дише пуним плућима, зато многи за Требиње кажу да је ваздушна бања.
То потврђују и званични подаци. Током првих 17 дана новембра у Требињу забиљежен је изузетно добар квалитет ваздуха, без прекорачења дозвољених вриједности загађујућих материја. Једноставно речено, на југу Српске, ваздух је лијек.
"Ми пратимо стање загађења ваздуха у погледу праћења следећих параметара а то су сумпор диоксид, азотни оксити, угљен моноксид, приземни озон те суспендоване честице ПМ10 И ПМ2,5. Ja имам податке за задњих 17 дана у новембру нису прекорачене ниједне загађујуће материје ни сатне ни граничне средње вриједности. У односу на наше податке и наша мјерења Требиње је чист град", казао је из Одјељења за заштиту животне средине хидрометеоролошког завода Српске Златко Ђајић.
Кршовито херцеговачко подручје, између планина и мора, гдје се судара ружа вјетрова, идеалан је спој за чист ваздух. Осим тога, пресудно је и то што у најјужнијем граду Српске нема индустријских загађивача, кажу еколози.
"Код нас је ваздух безбједан за здравље и за боравак грађана на отвореном. Управо тај спој топле медитеранске климе, свјежег ваздуха испарења љековитог херцеговачког биља попут смиља и кадуље уз преко 260 сунчаних дана, чине Требиње правом ваздушном бањом", казала је самостални стручни сарадник за екологију Николина Говедарица.
Удахнути пуним плућима на југу, одувијек је имало своје предности. Требињци то најбоље зна. Док гледају како се у другим градовима тешко дише, они уживају у сваком удаху.
"То је највеће богатство које имамо у овом граду, можемо бити срећи. Град са највише сунчаних дана. Дивно је, увијек слушамо ујутру гдје је најзагађеније а код нај најчистије","Нигдје оваквог ваздуха нема","Да ли сте свјесни ваздушне бање? Јесам, кад видим шта је на телевизији у другим градовима, то је страшно", рекли су Херцеговци.
Требиње је већ годинама у самом врху најчистијих градова по квалитету ваздуха и због тога што се јужњаци у зимским мјесецима претежно грију на струју. Загађење ваздуха у Требињу забиљежи се једино током љетних мјесеци, када харају пожари.
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