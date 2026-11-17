Аутор:Бојан Носовић
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Пуне двије године Гацко нема скупштинске већине. Ова тема увијек актуелна али за начелника и даље болна.
"Начелниче имате ли коначно већину?
"Па јел је има на дневном реду. Ма састављам бјежи", рекао је начелник Општине Гацко Вукота Говедарица након чега је залупио вратима.
Да се умјесто лупања вратима разговарало можда би већине било. Овако појединци не знају јесу ли власт или опозиција.
Јесте ли власт или опозиција?
"Уфф мислим опозиција", одговорио је одборник СНСД-а на питање да ли је власт или опозиција Веселин Мучибабић, и додао "Па ево видјећемо, конструктивна опозиција".
"Немамо", одговорио је одборник СДС-а Милан Савић на питање АТВ-а да ли коначно имају већину.
А, да ли трпе грађани Гацка због одборника?
"Па једним дијелом трпе. Ништа се не ради, пројекти стали, све стало", одборник СПС-а Саша Лозо.
"Нормално да трпе и то сви видимо али свак ћути. Наопако, ја не могу да схватим и не може ми у главу да се људи не могу договорити. Све што је до сада рађено наопако је рађено. Видјели сте те директоре што су бирани што сам ја гласао за њих они не долазе не раде. Катастрофа", истакао је одборник СДС-а Мирослав Вуковић.
О гатачким катастрофама непрестано пише новинарка Миланка Ковачевић. Општина пропада, каже за АТВ.
"Па ја мислим да то сам и написала да су да су чак и грађани одустали од Гацка и једноставно двије године су прошле у некаквом натезању и чини ми се да је ту Гацко талац тих неких препуцавања и политичких рачуница које су изнад чини ми се и за одборнике квалитета живота и будућности грађана", истакла је новинар портала Директ Миланка Ковачевић.
У гатачком парламенту већина зависи од тачке до тачке. Некада су сви ЗА или сви против а некада нико ни са ким. Предсједник се трудио, мијењао странке и стране али џаба.
"Па јел вама тешко да радите када не знате ко је већина? Радити се мора", истакао је предсjедник СО Гацко Синиша Мандић.
Битно је да терма ради и дими због ње су Гачани међу богатијим у Српској. Захваљујући њој пропали пројекти и политичке демагогије лакше се преброде.
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