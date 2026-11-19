Аутор:АТВ редакција
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Децембар 2026. године могао би, према астролошким прогнозама, да донесе финансијски преокрет за поједине хороскопске знакове.
Послије јесени обележене непланираним трошковима и бригом о новцу, астролози најављују период у којем би досадашњи труд могао да се исплати.
Почетак посљедњег мјесеца у години посебно би могао да обрадује три знака Зодијака.
Према астролошким прогнозама, од 1. децембра пред три хороскопска знака отварају се повољне прилике за зараду, напредовање на послу и рјешавање финансијских тешкоћа. Једнима би могла да стигне дуго очекивана понуда, док би други могли да наплате стара потраживања или дођу до неочекиваног новца.
Лавови су претходних месеци улагали много енергије у посао, али резултати нису увијек испуњавали њихова очекивања. Према астролошким прогнозама, децембар би могао да донесе преокрет.
Већ почетком мјесеца могле би да им се отворе прилике за повишицу, бољу пословну понуду или додатни извор прихода. Труд који су дуго улагали коначно би могао да донесе конкретне резултате, нарочито у првој половини децембра, када им се предвиђа признање за рад или важан корак у каријери.
Дјевицама би децембар могао да донесе финансијско олакшање. Послије периода пажљивог планирања трошкова и одлагања куповина, коначно би могле да одахну.
Према астролошким прогнозама, већ почетком мјесеца могле би да наплате дуго очекивани хонорар или добију назад новац који су позајмиле. Некима се предвиђа неочекивани повраћај новца, док би друге могле да боље распореде кућни буџет и измире дио дуговања.
Стријелчевима би рођендански период, према астролошким прогнозама, могао да донесе и финансијску срећу. Почетак децембра најављује се као повољан за пословне разговоре, преговоре и нове договоре.
Они који размишљају о додатном послу или желе да остваре неку идеју могли би да добију прилику да је представе правим људима. Посебно се издваја друга недјеља децембра, када би могле да им се отворе могућности за додатну зараду, пише као Српскаинфо.
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