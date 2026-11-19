U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno pet beba, četiri u Gradišci, po dvije u Doboju i Trebinju, a po jedna u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

Četiri djevojčice i jedan dječak rođeni su u Banjaluci, tri djevojčice i jedan dječak u Gradišci, u Doboju djevojčica i dječak, u Trebinju dva dječaka, a u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Nevesinju po dječak.

U porodilištima u Zvorniku i Foči nije bilo porođaja, dok podaci iz prijedorskog porodilišta nisu bili dostupni.