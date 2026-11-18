Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 13 djevojčica i 14 dječaka.
U Banjaluci je rođeno 17 beba, šest u Doboju, a po jedna u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.
Deset djevojčica i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, četiri dječaka i dvije djevojčice u Doboju, djevojčica u Foči, a po dječak u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.
U porodilištima u Prijedoru, Gradišci, Zvorniku i Trebinju nije bilo novorođenih.
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