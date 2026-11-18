U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 13 djevojčica i 14 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 17 beba, šest u Doboju, a po jedna u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Deset djevojčica i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, četiri dječaka i dvije djevojčice u Doboju, djevojčica u Foči, a po dječak u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

U porodilištima u Prijedoru, Gradišci, Zvorniku i Trebinju nije bilo novorođenih.