U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. Više padavina očekuje se na sjeveru Hercegovine.

Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno s jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 10 do 16, a dnevna od 15 do 21 stepen.

Jaki udari vjetra

Jutarnja temperatura iznosiće oko 12, dok će dnevna biti oko 18 stepeni.

U četvrtak, 19. novembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar će biti umjeren do pojačan, a poslije podne i tokom noći s jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka biće od 8 do 14, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni.

U petak, 20. novembra, preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

Lokalni pljuskovi u subotu

U subotu, 21. novembra, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka biće od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.