Prasići su u Srpskoj poskupili, ali nije riječ o značajnijem skoku cijene. Iz udruženja uzgajivača svinjara Srpske kažu da kilogram žive vage trenutno ide do 5 KM.

Početkom novembra, kilogram je išao do 4,5 KM.

Međutim, prasići preko oglasa nude se i skuplje, a pojedini prodavci svoju robu nude i po 6,5 – 7 KM za kilogram žive vage.

Mišo Maljčić, predsjednik pomenutog udruženja, kaže da se već osjeća blagi nedostatak prasića na tržištu.

Kako kaže, još se ne zna da li će biti novog poskupljenja.

"Vidjećemo kakva će potražnja biti za Aranđelovdan, pa ćemo na osnovu toga odrediti šta dalje. Ako ponuda bude smanjena, to, bi, takođe, moglo da utiče na cijenu. U svakom slučaju, ne vjerujem da bi živa vaga trebalo značajnije da poskupi" ističe za Srpskainfo Maljčić.

Kad je riječ o cijenama preko oglasa, koje su prilično više nego kod farmera, Maljčić naglašava da nema ništa protiv toga.

"Tu je riječ o prodaji manjeg broja prasića. Što se cijena tiče, volim što su takve, ne bi li se malo pogurala vrijednost prasića na domaćem tržištu", naglašava Maljčić.

On je ranije za Srpskainfo rekao da nije u redu da bilo ko ima išta protiv poskupljenja prasića.

"Ako neko ima nešto protiv poskupljenja, trebao je da kupi prase po 4 KM, stavi ga u zamrzivač i ima za Božić. Jer, uvoznici upravo u tom periodu masovno kreću da uvoze prasiće, zbog čega nama pada prodaja. Dakle, sve i kad bi kilogram mogao da bude 20 KM, mi bismo ga po to prodavali, jer je to jedini način da nešto zaradimo i riješimo se dugovima koji se tokom godina samo nižu", poručio je Maljčić.

Do značajnijeg poskupljenja bi, eventualno, moglo da dođe negdje sredinom decembra, pred novogodišnje i božićne praznike, te slave u januaru koje svetkuje veći broj građana.

Podsjetimo, uoči Božića ove godine, kilogram žive vage prasića koštao je oko 8 KM.