Preventivna kampanja besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila danas će se sprovoditi u Šamcu i Modriči, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Provjera vozila od 8.00 do 10 časova biće na parkingu ispred Auto-moto društva "Šamac", a od 11.00 do 13.00 časova na parkingu u centru Modriče.

Preventivnu kampanju "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima" organizuje Auto-moto savez Republike Srpske od 30. oktobra do 20. novembra, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Agencijom za bezbjednost saobraćaja.