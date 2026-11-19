Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je osiguranike koji u narednoj godini ispunjavaju uslove za starosnu penziju da odmah započnu kompletiranje dokumentacije s ciljem efikasnijeg rješavanja zahtjeva.

Blagovremeno kompletiranje dokumentacije osiguraniku omogućava ostvarivanje prava u roku od pet do sedam dana od dana podnošenja zahtjeva, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od dva mjeseca, saopšteno je iz Fonda.

Osiguranici treba da se odmah obrate u najbližu poslovnicu Fonda, prema mjestu prebivališta, radi započinjanja postupka kompletiranja dokumentacije i ažuriranja podataka bitnih za postupak rješavanja o pravu na penziju.

Iz Fonda ističu da se pravovremenom i kvalitetnom saradnjom osiguranika i stručne službe Fonda, postiže efikasnost i efektivnost u provođenju upravnog postupka.

Osiguranicima se preporučuje da prilikom dolaska u najbližu poslovnicu Fonda ponesu raspoloživu dokumentaciju kao što su radna knjižica ili njena fotokopija, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem, potvrdu staža iz drugih država ako je ona prethodno pribavljena, kao i druge dokaze o stažu koje osiguranik posjeduje.

Ovo se naročito odnosi na osiguranike koji su jedan period svog radnog vijeka proveli van teritorije Republike Srpske za koji je potrebno obezbjediti potvrdu staža iz inostranstva ili Federacije BiH.

Bez obezbjeđenja ove potvrde staža, Fond ne može pristupiti rješavanju takvih zahtjeva sve do kompletiranja dokumentacije sa tim veoma važnim dokumentom, koji je uslov za rješavanje o pravu na penziju.