Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme, a poslijepodne i tokom noći očekuje se kiša, na planinama snijeg.
Najviše padavina očekuje se u Hercegovini. Za područja Mostara, Livna, Foče i Trebinja na snazi je žuti meteoalarm zbog obilnijih padavina i jakih udara vjetra, navedeno je u novog prognozi FHMZ-a.
Jutarnja temperatura vazduha kreće se od -2 do 4 stepena, na jugu do 6. Dnevna će biti između 4 i 10, a na jugu do 12 stepeni.
Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je na moguće udare vjetra od 40 do 60 kilometara na sat na područjima Mostara, Livna, Foče i Trebinja. Vjetar može nositi krhotine i mjestimično ometati aktivnosti na otvorenom.
U istim regijama očekuje se od 20 do 55 litara kiše po kvadratnom metru. Obilnije padavine mogu dovesti do lokalnog plavljenja pojedinih objekata i otežati aktivnosti na otvorenom.
Vožnju bi mogli otežati smanjena vidljivost i voda na kolovozu, zbog koje vozači mogu izgubiti kontrolu nad vozilom.
U četvrtak će biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina očekuje se u Hercegovini i zapadnim krajevima Bosne. Duvaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar.
Jutarnja temperatura biće između 3 i 9 stepeni, na jugu do 15. Dnevna će se kretati od 6 do 12, a na jugu do 18 stepeni.
Pretežno oblačno vrijeme zadržaće se i u petak, uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove. U Krajini bi kiša mogla preći u susnježicu ili snijeg, dok se više padavina ponovo očekuje u Hercegovini. Duvaće slab istočni i sjeveroistočni vjetar.
Jutarnja temperatura iznosiće od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10. Dnevna će biti između 2 i 8, a na jugu do 15 stepeni.
U subotu će biti pretežno oblačno. U nižim područjima Bosne očekuju se kiša ili snijeg, a u višim snijeg.
U Hercegovini je ponegdje moguća povremena slaba kiša.
Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura u Bosni kretaće se od -3 do 4 stepena, a na jugu od 6 do 12.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu