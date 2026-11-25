U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme, a poslijepodne i tokom noći očekuje se kiša, na planinama snijeg.

Najviše padavina očekuje se u Hercegovini. Za područja Mostara, Livna, Foče i Trebinja na snazi je žuti meteoalarm zbog obilnijih padavina i jakih udara vjetra, navedeno je u novog prognozi FHMZ-a.

Jutarnja temperatura vazduha kreće se od -2 do 4 stepena, na jugu do 6. Dnevna će biti između 4 i 10, a na jugu do 12 stepeni.

Udari vjetra do 60 kilometara na sat, moguće lokalne popolave

Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je na moguće udare vjetra od 40 do 60 kilometara na sat na područjima Mostara, Livna, Foče i Trebinja. Vjetar može nositi krhotine i mjestimično ometati aktivnosti na otvorenom.

U istim regijama očekuje se od 20 do 55 litara kiše po kvadratnom metru. Obilnije padavine mogu dovesti do lokalnog plavljenja pojedinih objekata i otežati aktivnosti na otvorenom.

Vožnju bi mogli otežati smanjena vidljivost i voda na kolovozu, zbog koje vozači mogu izgubiti kontrolu nad vozilom.

U četvrtak kiša i lokalni pljuskovi

U četvrtak će biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina očekuje se u Hercegovini i zapadnim krajevima Bosne. Duvaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura biće između 3 i 9 stepeni, na jugu do 15. Dnevna će se kretati od 6 do 12, a na jugu do 18 stepeni.

U petak u Krajini mogući susnježica i snijeg

Pretežno oblačno vrijeme zadržaće se i u petak, uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove. U Krajini bi kiša mogla preći u susnježicu ili snijeg, dok se više padavina ponovo očekuje u Hercegovini. Duvaće slab istočni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura iznosiće od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10. Dnevna će biti između 2 i 8, a na jugu do 15 stepeni.

U subotu snijeg moguć i u nižim krajevima Bosne

U subotu će biti pretežno oblačno. U nižim područjima Bosne očekuju se kiša ili snijeg, a u višim snijeg.

U Hercegovini je ponegdje moguća povremena slaba kiša.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura u Bosni kretaće se od -3 do 4 stepena, a na jugu od 6 do 12.