Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv policajca D.T. (43) kojom se tereti za neovlašteno prisluškivanje i snimanje D.B, komandira Policijske stanice Ljubinje.

Kako je saopštilo tužilaštvo D.T. se na teret stavlja da je neovlašteno snimanje počinio 28. maja u Ljubinju.

”Optuženi je posebnim uređajem neovlašteno snimio tonski razgovor i omogućio nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom koji je neovlašteno snimam. To je učinio na način da je, obavljajući dužnost policijskog službenika, mobilnim telefonom snimio razgovor između njega i oštećenog komandira PS Ljubinje D.B. i nepozvanim licima omogući da se upoznaju sa razgovorom”, navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Ukoliko se dokaže krivica, prema zakonu, optuženom prijeti novčana kazna ili kazna do godinu zatvora.