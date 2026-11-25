V.S. i B.I. sa područja grada Bijeljine uhapšeni su juče zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

Na osnovu Naredbe Okružnog suda u Bijeljini a uz saglasnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen je pretres putničkog automobila, kao i prostorija koje koriste navedena lica.

Prilikom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto više PVC pakovanja u kojima se nalazila zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu ukupne mase oko 1.700 grama, dva PVC paketa u kojima se nalazila praškasta materija bijele boje koja asocira na opojnu drogu kokain ukupne mase 174 grama.

Pronađena droga u Bijeljini Ustupljena fotografija

Pronađene su i tri digitalne vage, dvije mašine za vakumiranje, više manjih kesica sa bijelom praškastom materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Hronika Pozlilo Nikolini Šljivić, prevezena na UKC Srpske

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se lica lišena slobode uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predaju danas u nadležnost i na dalje postupanje Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.