Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora bokseru Nebojši Poletanu (33) osumnjičenom za pokušaj ubistva Nenada Dukića uz Velikom Blaškom kod Laktaša.

Napad se dogodio 22. novembra, a Poletan je osumnjičen i za izazivanje opšte opasnosti, jer je iz pištolja ispalio više hitaca.

”Osumnjičeno je u Velikom Blaškom kod Laktaša u dvorištu vikend kuće pucanjem iz pištolja izazvao opasnost za život ljudi na način da je ispalio nekoliko hitaca u vazduh dok se u njegovoj neposrednoj blizini nalazilo više lica. Nakon verbalnog sukoba sa oštećenim D.N., osumnjičeni je ispalio više hitaca u pravcu oštećenog koji se nalazio na mjestu vozača u automobilu. Tom prilikom oštećeni nije zadobio tjelesne povrede, izašao je iz automobila i pobjegao sa lica mjesta”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Hronika Poletan sproveden u tužilaštvo, osumnjičen za pokušaj ubistva

Dodaju da je pritvor predložen zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Nakon pucnjave uhapšeni su i Dukić i R.R. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. U pretresu Dukićeve kuće na području Kotor Varoša pronađeno je više komada različitog vatrenog oružja i više komada municije.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.