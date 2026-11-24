Аутор:Огњен Матавуљ
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Небојша Полетан, боксер из Лакташа, ухапшен је због сумње да је покушао убити Ненада Дукића на кога је пуцао испред једне викендице у Блашком код Лакташа, сазнаје АТВ.
Пуцњава се догодила прексиноћ, али из ПУ Бањалука о овом случају није било никаквих званичних саопштења за јавност.
Како сазнаје АТВ Полетан и Дукић су критични дан заједно били на дружењу у једној викендици. Обојица су конзумирали алкохол и током вечери су се међусобно провоцирали, да би све прерасло у сукоб током које је Полетан потегао оружје.
”Дукић је кренуо да бјежи и сјео је у аутомобил. Полетан је запуцао према њему и погодио је стакло на мјесту возача. Зрно метка је прошло неколико центиметара поред Дукића, али га срећом није погодило”, каже извор АТВ-а.
Он додаје да је током сукоба испаљено више хитаца и да је Дукић након тога изашао из аутомобила и трчећи побјегао према селу. Ту је срео неколико људи који су помогли, те је позвао полицију.
Полетан је након хапшења спроведен на криминалистичку обраду и очекује се да ће током дана бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци на даље поступање. Иначе, Полетан је и раније долазио у сукоб са законом због наношења тешких тјелесних повреда.
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