Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Приједорчанин чији су иницијали М.Р. ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело тјелесна повреда на штету једног лица у просторијама јавне здравствене установе у Приједору, речено је данас Срни у Полицијској управи (ПУ) Приједор.
Случај се догодио у недјељу, 22. новембра, у 3.40 часова.
"Под надзором тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор предузимају се мјере и радње на утврђивању свих околности пријављеног догађаја", наводе у ПУ Приједор.
Струковни синдикат медицинских сестара и техничара и управа болнице "Др Младен Стојановић" Приједор организују сутра мирни скуп поводом напада на портира болнице како би изразили незадовољство, осудили насиље и указали на потребу заштите запослених у здравственим установама.
Окупљање је најављено у 12.00 часова испред болнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму