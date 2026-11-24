Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Бањалука-Челинац дошло је до саобраћајне незгоде приликом које је дошло до превртања аутомобила.
До незгоде је дошло јутрос око 6:45 часова, а како сазнајемо, у удесу нема повријеђених особа.
На возилу је причињена материјална штета.
Бања Лука
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Полиција обавља увиђај на терену.
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