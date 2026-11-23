Аутор:АТВ редакција
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Права драма одвијала се у ноћи с петка на суботу на улицама Сарајева, када се 21-годишњи возач аутомобила Фолксфаген иницијала А.П. оглушио на наредбе полиције да заустави возило, након чега је изазвао саобраћајну несрећу и побјегао с мјеста догађаја.
Полицијски службеници пронашли су га 21. новембра у 1:20 сати у улици Захира Пањете, на подручју опћине Ново Сарајево. Утврђено је да је претходно кршио саобраћајне прописе на подручју општина Центар и Стари Град, а потом у Новом Граду проузроковао саобраћајну незгоду и удаљио се.
Провјерама је установљено да је ријеч о вишеструком повратнику у чињењу саобраћајних прекршаја, који је аутомобилом управљао прије стицања права на вожњу. Тестирањем је код њега утврђено и присуство опојних дрога у организму.
Хроника
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Посебно забрињава податак да овај 21-годишњак у евиденцији неплаћених новчаних казни има дуг од чак 4.300 КМ.
Полиција му је привремено одузела аутомобил, а Опћинском суду у Сарајеву биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка због почињених прекршаја из области саобраћаја.
Полицијски службеници пронашли су га 21. новембра у 1:20 сати у улици Захира Пањете, на подручју општине Ново Сарајево. Утврђено је да је претходно кршио саобраћајне прописе на подручју општина Центар и Стари Град, а потом у Новом Граду проузроковао саобраћајну незгоду и удаљио се.
Провјерама је установљено да је ријеч о вишеструком повратнику у чињењу саобраћајних прекршаја, који је аутомобилом управљао прије стицања права на вожњу. Тестирањем је код њега утврђено и присуство опојних дрога у организму.
Посебно забрињава податак да овај 21-годишњак у евиденцији неплаћених новчаних казни има дуг од чак 4.300 КМ.
Полиција му је привремено одузела аутомобил, а Опћинском суду у Сарајеву биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка због почињених прекршаја из области саобраћаја, пише РадиоСарајево.
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