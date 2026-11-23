Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Источном Сарајеву одредио је једномјесечни притвор браћи Луки и Стефану Шиљеговићу, иначе џудо репрезентативцу БиХ, због покушаја изнуде новца од С.Ц.
Како је саопштио суд притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке или сакривањем доказа, као и због опасности од понављања кривичног дјела.
Напад се догодио 18. новембра испред куће оштећеног С.Ц. у Источној Илиџи. Осумњиченим Шиљеговићима се на терет ставља да су прво вербално, а потом и физички напали С.Г. кога је Стефан пиштољем ударио у главу. Након напада жртви је указана помоћ у Болници ”Србија” у Источном Сарајеву.
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Ухапшен Стефан Шиљеговић, џудо репрезентативац БиХ!
Стефан Шиљеговић је у жижу јавности доспио прошле седмице након што је у акцији ”Круг” ухапшена његова сестра Јелена Мичић, иначе инспекторка СИПА, због сумње да је одавала повјерљиве информације из полицијских истрага које су долазиле до особа које су њима биле обухваћене.
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Детаљи са рочишта инспекторки СИПА: Сестра ми је рекла...
Према наводима Тужилаштва БиХ информације је открила свом брату Стефану, који је потом преко апликације ”Скај” упозорио Милана Радоњу да се против њега формира предмет због диловања дроге. За разлику од браће Шиљеговић Мичићева је пуштена на слободу након што је Суд БиХ одбио тужилачки приједлог за притвор те јој изрекао мјере забране.
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Инспекторка СИПА пуштена на слободу, одређене јој мјере забране
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