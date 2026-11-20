Аутор:Огњен Матавуљ
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Суд БиХ пустио је на слободу инспекторку СИПА Јелену Мичић, која је ухапшена у акцији ”Круг” због сумње да је криминалцима одавала тајне податке из истрага.
”Након одржаног рочишта Суд је донио рјешење којим је одбијен приједлог Тужилаштва БиХ за одређивање мјере притвора према Јелени Мичић, те се осумњичена има пустити на слободу”, саопштио је Суд БиХ.
Додају да су Мичићевој одређене мјере забране и то забрана предузимања службених дужности, забрана посјећивања одређених мјеста или подручја, као и састајања са одређеним особама.
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”Изречене мјере забране ће трајати док за тим постоји потреба, а оправданост ових мјера забране ће се контролисати свака два мјесеца”, наводе у Суду БиХ.
Мичићева је осумњичена да је починила кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења.
Мичићева је ухапшена у оквиру акције ”Круг”, коју су спровели СИПА и Тужилаштво БиХ.
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Инспекторка СИПА ухапшена због одавања тајних података криминалцима
Према незваничним информацијама Мичићева је податке из ”Скај” предмета одавала свом брату Стефану Шиљеговићу, иначе џудо репрезентативцу БиХ, који је прекјуче ухапшен у акцији ПУ Источно Сарајево због покушаја изнуде. Заједно с њим ухапшен је и његов брат Лука Шиљеговић.
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