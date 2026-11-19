Аутор:Огњен Матавуљ
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Џудо репрезентативац БиХ Стефан Шиљеговић и његов брат Лука Шиљеговић из Источне Илиџе ухапшени су због сумње да су покушали изнудити новац од С.Ц, при чему га је Стефан пиштољем ударио у главу, сазнаје АТВ.
У ПУ Источно Сарајево наводе да су С.Ш. и Л.Ш. ухапшени због сумње да су као саизвршиоци починили кривично дјело покушај изнуде.
”Наведена лица се сумњиче да су дана 18. новембра у дворишту породичне куће у Источној Илиџи, власништво С.Ц. истог напали вербално, а затим и физички. Том приликом су му нанијели повреду главе тако што га је С.Ш. ударио пиштољем”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Повријеђеном С.Ц. указана је љекарска помоћ у Болници ”Србија” у Источном Сарајеву.
”Осумњичени ће данас, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предати тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву на даље поступање”, наводе у ПУ Источно Сарајево.
Стефан Шиљеговић је у жижу јавности доспио почетком седмице након што је СИПА спровела акцију ”Круг” у којој је ухапшена његова сестра Јелена Мићић, иначе инспекторка СИПА због сумње да је одавала повјерљиве информације из полицијских истрага и криптоване апликације ”Скај”, које су долазиле до особа које су биле обухваћене тим истрагама.
Хроника
Инспекторка СИПА ухапшена због одавања тајних података криминалцима
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