Аутор:АТВ редакција
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Требињској полицији данас 19. новембра пријављено је да је избио пожар на једном аутомобилу у требињском насељу Гучина.
"Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су 19. новембра 2026. године, запримили пријаву да је избио пожар на једном путничком аутомобилу", наводе из полиције.
Према нашим информацијама сумња се да је пожар подметнут.
Увиђај се обавља под надзором Окружног јавног тужилаштва.
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