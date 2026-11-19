Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција одузела је јуче митраљез од М.Ш. из овог града, саопштено је из Полицијске управе.
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 18.11.2026. године у оквиру акције „Калибар“ од лица М.Ш. из Приједора одузели ватрено оружје -митраљез М-53 и десет припадајућих метака", наводе из ПУ Приједор.
У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против М.Ш. доставити извјештај за почињено кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“
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