Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајној несрећи догодила се у 6.50 сати на магистралном путу М-17, у мјесту Хеце код Зенице.
"Три су особе задобиле за сада неутврђен степен повреда", изјавила је за Фену портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Јасмина Чуњало.
У несрећи су учествовали путничко моторно возило "Голф", којим је управљао Е. П. (рођен 2003. године) из Зенице те теретно моторно возило којим је управљао М. Н. (1988.), такође из Зенице.
"Оба возача те сапутник из теретног возила су задобили повреде, због чега су превезени на указивање помоћи у Кантоналну болницу Зеница", казала је Чуњало.
На лицу мјеста су припадници Полицијске станице Центар Зеница.
Од 8:55 сати, нормализован је саобраћај у мјесту Хеце, на магистралном путу Зеница-Немила.
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