Аутор:АТВ редакција
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Друштвеним мрежама синоћ, 22. новембра, круже снимци и наводи о наводном насилном инциденту у Сарајеву, током којег је мушкарац, према тврдњама грађана, претучен пред властитим дјететом, након чега му је запаљен аутомобил.
У објавама које се шире друштвеним мрежама наводи се и да је дијете наводно задобило ударац током инцидента.
Ове информације за сада нису званично потврђене.
Поводом провјере навода који су изазвали пажњу јавности, портал "Радиосарајево.ба" контактирао је Оперативни центар Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС).
"Немамо ништа пријављено", казао је дежурни оперативни.
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Како се види на снимку објављеном на Фејсбуку, кориштене су бакље.
За сада нема званичних информација о околностима наводног инцидента, идентитету учесника нити евентуалним повредама. Грађани траже хитну и темељну истрагу, идентификацију и процесуирање одговорних
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