Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У недјељу, 22. новембра, у 15.20 сати дошло је до саобраћајне несреће у Источном Сарајеву у правцу према Врацама.
Судар два возила створио је велику гужву у овом дијелу града.
У удесу нема повријеђених особа, али се саобраћај одвојила успорено.
Хроника
Саобраћајна несрећа у Клашницама: Повријеђени младић превезен у УКЦ
"Дошло је и до преусмјеревања саобраћаја, јер многи возачи нису могли чекати, па су тражили алтернативне правце да би наставили своју вожњу", пише РадиоСарајево.
На возилима је причињена материјална штета.
Возачима се савјетује додатни опрез и стрпљење због велике гужве настале након саобраћајне несреће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
54 мин0
Хроника
59 мин0
Регион
1 ч0
Србија
1 ч0
Хроника
52 мин0
Хроника
59 мин0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму